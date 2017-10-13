Счетная палата: с начала года бюджет не выполнен на 15,6 миллиарда

План доходов общего фонда государственного бюджета Украины на январь-сентябрь 2017 года в целом перевыполнен на 15,699 миллиарда гривень или на 3,2%, но по некоторым доходам плановые показатели не выполнены на 15,608 миллиарда гривень.

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Об этом говорится в информации Счетной палаты о выполнении госбюджета по итогам трех кварталов 2017 года в части поступлений, опубликованном на сайте ведомства.

Как отмечается в документе, в том числе ниже плана на соответствующий период поступления налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 6,213 миллиарда гривень, или на 11,6%.

Кроме того, ниже плановых поступления акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - на 2,672 миллиарда гривень, или на 5,4%.

Также не дотянули до плановых поступления рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа - на 1,247 миллиарда гривень, или на 4,2%.

Помимо этого, в Счетной палате напомнили, что поступления от приватизации государственного имущества за январь - сентябрь составили 3,303 миллиарда гривень, или всего 39,3% планового показателя на этот период.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-сентябре 2017 года получил 550,623 миллиарда гривень доходов, что на 6,4% больше бюджетной росписи на этот период.

Госбюджет на 2017 год с корректировками предполагает доходы в размере 771 миллиард гривень, расходы – 841 миллиард гривень, предельный уровень дефицита - 77,5 миллиарда гривень, или 3% ВВП.