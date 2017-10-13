ФПУ проводит открытую деятельность и в своей работе руководствуется Конституцией и украинским законодательством – заявление

ФПУ проводит открытую деятельность и в своей работе руководствуется Конституцией Украины, нормами международного права, Законом Украины «О профсоюзах». Об этом говорится в официальном заявлении ФПУ.

В последнее время в средствах массовой информации появляются выступления руководителей отдельных общественных организаций, а также совершаются действия, во время которых они предъявляют к ФПУ безосновательные требования и претензии к легитимноизбранным ее руководителей на самом высоком профсоюзном форуме - съезде в 2016 году. К сожалению это не первая попытка бросить тень на ФПУ, которая последовательно защищает права и интересы своих участников и ихгражданские права. Вызывает беспокойство и тот факт, что в борьбе с профсоюзами по новыми политическими технологиями начали использоваться организации - субъекты гражданского общества, которые должны были бы выступать как единая консолидированная гражданская сила в диалоге с властью в современный сложный период масштабных преобразований в стране.

При этом в выступлениях представителей отдельных общественных организаций не учитывается, что деятельность ФПУ, як и каждой общественной организации или объединения, регулируетсяисключительно собственным Уставом и реализуется избирательными органами в соответствии с полученными полномочий от членов таких организаций.

В связи с этим ФПУ заявляет, что в своей деятельности она руководствуется Конституцией Украины, нормами международного права, Законом Украины «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», другими законами и нормативно-правовыми актами Украины. В своей деятельности ФПУ преследует цель выражения, представление интересов и защиты трудовых и социально-экономических прав и гарантий работников и не позволит вмешиваться представителям любых организаций ов внутрипрофсоюзнуюдеятельность, оказывать политическое давление или влиять, как в советские времена, на деятельность самоуправляющихся организаций.

ФПУ актентирует, что согласно действующему законодательству,профессиональные союзы та их объединения в своей деятельности независимы от государственных органов и органов местного самоуправления, работодателей, других общественных организаций, политических партий,профсоюзы им не подотчетны и не подконтрольны. Они самостоятельно организуют свою деятельность. Запрещается вмешательство в уставную деятельность профсоюзов, их организаций и объединений.

Вместе с тем подчеркиваем, что ФПУ проводит открытую и прозрачную деятельность на демократических началах, ежедневно информирует общество о своих действиях и мероприятиях: в СМИ, на официальном веб-портале, печатном органе ФПУ «Профсоюзные вести», и на практике взаимодействует с институтами гражданского общества с целью консолидации усилий для обеспечения законных прав и интересов человека труда.