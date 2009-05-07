МВФ ошибся в подсчетах внешнего долга Украины

Международному валютному фонду (МВФ) пришлось исправлять допущенные им ошибки в части публикации завышенных данных об уровнях внешнего долга стран Восточной Европы, сообщает Financial Times.

По данным издания, в последнем, апрельском выпуске доклада Global Financial Stability Report МВФ опубликовал ключевые данные по 38 развивающимся экономикам, включая их потребности в рефинансировании внешнего долга в 2009 году как коэффициент их валютных резервов. После того как эти цифры были опровергнуты центробанками, аналитиками и журналистами, МВФ пересмотрел данные и начал публикацию новых цифр по внешнему долгу и валютным резервам некоторых восточноевропейских государств. «Так, коэффициент для Чехии был снижен с 236% до 89%, для Эстонии – с 210% до 132%. Вероятно, коэффициент Украины будет снижен с 208% до 116%, коэффициент Литвы, оцененный в 425%, будет пересчитан в ближайшее время, а затем, возможно, последуют и другие страны», – сообщат Financial Times.

Также указывается, что МВФ в среду заявил, что проверит свои подсчеты и опубликует исправленные данные на своем сайте как можно быстрее. «Мы выражаем сожаление по поводу путаницы, которая могла возникнуть из-за публикации неверных данных», – цитирует Financial Times заявление представителей МВФ.

В МВФ добавили, что в настоящее время выясняют, «как возникли ошибки», и пообещали, что «исправят внутренние процедуры в соответствии с извлеченными уроками».

В представительстве МВФ в Украине УНИАН сообщили, что информацией относительно пересмотра оценки внешнего долга Украины пока не владеют.