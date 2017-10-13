НБУ с начала года 104 раза предоставлял правоохранителям доступ к документам

Национальный банк Украины за январь-сентябрь 2017 года 104 раза предоставлял правоохранителям доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.

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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе в сентябре такой доступ предоставлялся 4 раза: дважды по запросу Национального антикоррупционного бюро, 1 раз - Генеральной прокуратуры, 1 раз - Государственной фискальной службы.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в марте 2015 года утвердила изменения в законодательство о введении уголовной ответственности руководителей и собственников банка за доведение финучреждения до банкротства в случае причинения крупного материального ущерба государству или кредиторам.