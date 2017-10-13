Украина подала в ВТО новый иск против России

Украина подала во Всемирную торговую организацию новый иск к Российской Федерации, касающийся ограничения импорта продовольственной и промышленной продукции.

Об этом заявила торговый представитель Украины - заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская на своей странице Facebook.

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"Украина подала новый иск к РФ в ВТО относительно ограничения импорта продовольственной и промышленной продукции. Сегодня Украина направила требование о проведении консультаций с Российской Федерацией", - написала она.

По ее словам, иск касается ограничений Россией импорта из Украины соков, пива, кондитерских изделий и обоев.

"В течение 2013-2015 годов Россия ввела ряд мер, направленных на ограничение импорта соков, пива, кондитерских изделий, обоев происхождением из Украины. Как следствие, экспорт продукции в РФ, на традиционный рынок, фактически прекратился. Поэтому Украина сегодня направила требование о проведении консультаций с Российской Федерацией относительно ограничительных мер в отношении импорта соков, пива и пивных напитков, кондитерских изделий, обоев", - сообщила торговый представитель.

Микольская подчеркнула, что этот иск в ВТО к России уже третий.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля 2017 года Украина в рамках своего членства в ВТО подала иск против России за введенные Москвой с 2016 года многочисленные транзитные ограничения в отношении украинских товаров.

Зимой 2016 года был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле прошлого года Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.

В конце августа сообщалось, что Украина до конца года может подать иск в ВТО по вопросу поставок сельскохозяйственной продукции.