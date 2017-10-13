В Житомире 20 октября проведут Форум регионального развития - ОГА

Предпринимателей, представителей ОТГ и общественность Житомирщины приглашают на Форум регионального развития. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 20 октября в Житомире состоится Форум регионального развития, цель которого – продемонстрировать и обсудить возможности регионального развития Житомирской области за счет внутренних и внешних ресурсов.

По сообщению житомирского обособленного подразделения «Центра развития местного самоуправления», на форум приглашаются предприниматели области, инвесторы, представители объединенных территориальных общин, городские головы городов Житомирской области, общественных организаций и медиа.

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Среди основных вопросов мероприятия:

- привлечение инвестиций как драйвер социально-экономического развития регионов;

- региональное развитие через инвестиции: миф или реальность?;

- региональное богатство;

- дорожная карта регионального развития.

Среди спикеров – Василий Федюк, советник по вопросам планирования и координации регионального развития группы советников по внедрению государственной региональной политики программы U-LEAD с Европой и Юрий Бойко, основатель и руководитель проекта Stock World - коммуникационного центра фондового рынка.

Подробнее об условиях регистрации для участия в форуме можно узнать на сайте Житомирской ОГА.

Организаторы форума – Житомирский центр развития местного самоуправления и Агентство регионального развития Житомирской области.

"За подробной информацией о проведении Форума обращаться к Жанне Соловьевой - советнику по региональному развитию Житомирского центра развития местного самоуправления проекта U-LEAD с Европой, тел.: (097) 294-37-53, или Артему Сачуку, директор Агентства регионального развития Житомирской области: (097) 016-71-85",- сказано в сообщении.