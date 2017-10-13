В Житомире 20 октября проведут Форум регионального развития - ОГА
На форум приглашаются предприниматели области, инвесторы, представители объединенных территориальных общин.
Предпринимателей, представителей ОТГ и общественность Житомирщины приглашают на Форум регионального развития. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, 20 октября в Житомире состоится Форум регионального развития, цель которого – продемонстрировать и обсудить возможности регионального развития Житомирской области за счет внутренних и внешних ресурсов.
По сообщению житомирского обособленного подразделения «Центра развития местного самоуправления», на форум приглашаются предприниматели области, инвесторы, представители объединенных территориальных общин, городские головы городов Житомирской области, общественных организаций и медиа.
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Среди основных вопросов мероприятия:
- привлечение инвестиций как драйвер социально-экономического развития регионов;
- региональное развитие через инвестиции: миф или реальность?;
- региональное богатство;
- дорожная карта регионального развития.
Среди спикеров – Василий Федюк, советник по вопросам планирования и координации регионального развития группы советников по внедрению государственной региональной политики программы U-LEAD с Европой и Юрий Бойко, основатель и руководитель проекта Stock World - коммуникационного центра фондового рынка.
Подробнее об условиях регистрации для участия в форуме можно узнать на сайте Житомирской ОГА.
Организаторы форума – Житомирский центр развития местного самоуправления и Агентство регионального развития Житомирской области.
"За подробной информацией о проведении Форума обращаться к Жанне Соловьевой - советнику по региональному развитию Житомирского центра развития местного самоуправления проекта U-LEAD с Европой, тел.: (097) 294-37-53, или Артему Сачуку, директор Агентства регионального развития Житомирской области: (097) 016-71-85",- сказано в сообщении.