Экосбор при таможенном оформлении грузов нужно отменить

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) предлагает отменить экологический сбор при таможенном оформлении грузов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции председатель комитета Александра КУЖЕЛЬ.

Она считает, что данный сбор является коррупционной схемой, поскольку в украинском законодательстве четко сказано, что экологический контроль осуществляется бесплатно.

По словам А.КУЖЕЛЬ, сейчас в комитете готовят постановление для рассмотрения Кабинетом Министров, которым экологический сбор будет отменен.

Кроме того, председатель Госкомпредпринимательства сообщила, что комитет разработал систему свободной практики портов. По ее словам, данная процедура дает возможность кораблям начинать разгрузку сразу по прибытии в порт, не дожидаясь таможенного оформления и комиссии, проверяющей грузы, что существенно упростит таможенное оформление.