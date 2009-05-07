Кабмин утвердил инвестпроекты предприятий авиастроения

Кабинет министров Украины утвердил поданные Минпромполитики и согласованные с Минэкономики инвестиционные проекты, которые реализуются на предприятиях авиастроения и направлены на выполнение экспортных контрактов, на сумму 260 млн. грн. из средств Стабилизационного фонда.

Соответствующее распоряжение (№447-р от 22 апреля т.г.) опубликовано на сайте Верховной Рады.

В частности, Кабмин утвердил следующие инвестпроекты: по строительству самолетов Ан-74 на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии - 160 млн. грн.; по строительству самолетов Ан-148 на государственном предприятии "Киевский авиационный завод "Авиант" - 90 млн. грн.; по техническому обеспечению модернизации и ремонта самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-32 и двигателей Д-36 на государственном предприятии "Завод 410 гражданской авиации" - 10 млн. грн.

В документе отмечено, что средства Стабилизационного фонда, выделенные на реализацию инвестиционных проектов, предоставляются на возвратной основе.

Операции, связанные с использованием средств Стабилизационного фонда, проводятся в установленном законодательством порядке органами Государственного казначейства в соответствии со сметой расходов и планом использования бюджетных средств, согласованных с Минпромполитики.

Контроль за целевым использованием средств Стабилизационного фонда осуществляется в установленном законодательством порядке.