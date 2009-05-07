Инфляция снизилась на фоне падения потребительской активности

Одним из основных факторов нисходящего инфляционного тренда в апреле стало уменьшение потребительской активности населения и его выжидательная позиция в условиях сохранения неопределенности относительно ближайших перспектив. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экономики Украины.

По данным министерства, общий инфляционный фон в украинской экономике также снизило уменьшение негативного ценового влияния девальвации национальной валюты. «В свою очередь, процессы импортозамещения, которые получают распространение после значительной девальвации, становятся стимулом роста национального производства и создают условия для последующего расширения совокупного предложения», - считают в Минэкономики.

Кроме того, по мнению экспертов ведомства, антиинфляционным фактором выступает и снижение потребительского кредитования. «В общем объеме кредитов сектору домашних хозяйств доля кредитов на потребительские нужды на протяжении первого квартала 2009 года уменьшилась на 6,7 п. п. - до 59,7%, а непосредственно объем потребительских кредитов сократился на 5,1%», - отмечает министерство.

Как сообщал УНИАН, в Украине в апреле к марту 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 0,9%, в марте т.г. к марту 2008 года инфляция составила 15,6%.

С начала текущего года (апрель 2009 года к декабрю 2008 года) рост потребительских цен составил 6,9%. Индекс потребительских цен за январь-апрель 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, увеличился на 19,1%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).