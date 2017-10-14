Суд обязал НАБУ открыть производство против главы Нацбанка Гонтаревой

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении главы Национального банка Украины и владельца существенной доли банка "Финансы и кредит".

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений, передает Экономическая правда.

Согласно постановлению, истец подал жалобу на бездействие органов НАБУ.

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По заявлению истца, он в конце августа направил в НАБУ письмо, в котором сообщалось о совершенных уголовных правонарушениях указанными лицами. Однако дело до сих пор возбуждено не было.

На суд представитель НАБУ не появился. Соломенский суд, рассмотрев аргументы истца, принял жалобу и обязал НАБУ открыть уголовное производство.

Ранее УНИАН сообщал, что Печерский районный суд города Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить следствие в отношении председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск. С 11 мая 2017 года до назначения преемника Гонтаревой обязанности главы НБУ исполняет первый замглавы Нацбанка Яков Смолий.

Согласно Конституции Украины, глава государства должен представить на рассмотрение Верховной Рады преемника Гонтаревой, однако конкретные сроки в законодательстве не оговариваются. В конце августа представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что президент внесет на рассмотрение парламента новую кандидатуру на пост главы Нацбанка до конца сентября.