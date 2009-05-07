ЕЦБ снизил ставку до исторического минимума

Европейский Центробанк (ЕЦБ) понизил базовую ставку до нового исторического минимума, сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-релиз ЕЦБ. Ставка была снижена на 0,25 процентных пункта до процента.

Как ожидается, дальнейшего понижения базовой ставки ЕЦБ проводить не будет.

Одновременно с понижением базовой ставки, ЕЦБ уменьшил и кредитную ставку на 0,25 процентных пункта до 1,75% годовых. По оценке участников рынка, в будущем Европейский Центробанк будет изыскивать другие методы поддержания внутреннего рынка кредитования и экономики ЕС.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2009 года Европейский центробанк снизил основную учетную ставку, по которой он кредитует другие банки, до рекордно низкого уровня 1,25%.

До этого дня ставка в зоне хождения евро составляла 1,5%, и большинство экспертов предсказывали, что она будет снижена до 1%.