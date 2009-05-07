Инфляцию в апреле определило снижение девальвационных опасений

Снижение покупательской способности населения и сокращение девальвационных опасений больше всего повлияли на динамику инфляции в апреле текущего года.

Об этом говорится в комментарии аналитиков ING Bank Ukraine, переданном УНИАН.

Аналитики напомнили, что инфляция в апреле снизилась до 15,6% в годовом исчислении, что является самым низким показателем за последние 1,5 года. «Снижение месячной инфляции (0,9% за месяц) было значительно меньшим и наших прогнозов (1,4%), и общерыночных ожиданий (1,3%). Мы объясняем такую разницу очередной отсрочкой корректировки тарифов на коммунальные услуги до уровня безубыточности. В частности, тарифы на коммунальные услуги продемонстрировали в апреле снижение на 0,2% за месяц благодаря снижению тарифов на отопление и горячую воду», – отмечают аналитики ING Bank Ukraine.

По их мнению, теоретически дальнейшее снижение индекса потребительских цен (ИПЦ) могло заставить Национальный банк применить менее жесткую монетарную политику, поскольку правительство и НБУ практически достигли цели снижения инфляции. В то же время аналитики не ожидают существенного смягчения монетарной политики по крайней мере до середины года, поскольку государственные чиновники считают, что это может повысить спрос на иностранную валюту, что создаст дополнительное девальвационное давление на гривню. «Мы также считаем, что НБУ не смягчит свою монетарную политику в ближайшее время, поскольку ожидаемый рост денежных агрегатов в этом году, вызванный как социальными расходами во время предвыборной кампании, так и необходимостью рекапитализации банковской системы, могут создать риски роста инфляции во второй половине года», – сказали эксперты ING Bank Ukraine.

Аналитики сохраняют прогноз роста ИПЦ в 2009 году на уровне 16,9% за год, что несколько выше текущего уровня, поскольку ожидают негативного влияния на рост цен во второй половине 2009 года высоких социальных расходов во время предвыборной кампании, роста глобальных цен на продукты питания и выполнения требований МВФ относительно дальнейшего повышения тарифов на коммунальные услуги.

Как сообщал УНИАН, в Украине в апреле к марту 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 0,9%, в марте т.г. к марту 2008 года инфляция составила 15,6%.

С начала текущего года (апрель 2009 года к декабрю 2008 года) рост потребительских цен составил 6,9%. Индекс потребительских цен за январь-апрель 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года увеличился на 19,1%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).