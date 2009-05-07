ГлавКРУ: местные бюджеты потеряли 226 млн. грн.

Сумма потерь финансовых и материальных ресурсов из-за нарушения законодательства при использовании средств местных бюджетов и коммунального имущества в I квартале 2009 года составили 226 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Главного контрольно-ревизионного управления Николай СИВУЛЬСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

В том числе он отметил нарушения, которые стали причиной недополучения доходов на сумму 71,5 млн. грн., незаконные и нецелевые расходы – 152,7 млн. грн. и недостачи – 2,2 млн. грн.

По данным материалов, которые были розданы на пресс-конференции, значительные нарушения при использовании коммунальных средств были выявлены на предприятиях, учреждениях и организациях в Крыму, в Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях и в Киеве.

Кроме того, установлены потери финансовых и материальных ресурсов, допущенные в результате неэффективных управленческих действий на сумму более 151 млн. грн, и финансовые нарушения, которые не привели к потерям финансовых и материальных ресурсов, на сумму более 1,7 млрд. грн.