В госбюджете-2018 на оборону запланировано 165 миллиардов гривень – Гройсман

Проектом государственного бюджета на 2018 год на безопасность и оборону предусмотрено выделить 165 млрд грн.

Об этом в видеообращении по случаю Дня защитника Украины сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«165 млрд грн мы запланировали на безопасность и оборону в бюджете экономического роста на 2018 год. Предприятия оборонного комплекса обеспечат армию новыми танками, новыми самолетами, бронетехникой и автомобилями. У наших защитников будут современное оружие и экипировка, будет достойная заработная плата. Мой принцип: развитая экономика государства - защищенная страна», - сказал Гройсман.

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Напомним, объем расходов на безопасность и оборону в текущем году превысил 120 млрд грн.