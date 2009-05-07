Официальный курс гривни может на 2% отклоняться от межбанковского

Национальный банк Украины установил, что официальный курс гривни может на 2% отклоняться от средневзвешенного курса на межбанке.

Как сказано в постановлении Нацбанка (№264 от 30 апреля 2009 г.), обнародованном на его сайте: «Официальный курс гривни к доллару США рассчитывается по курсу, который определяется как средневзвешенный курс продавцов и покупателей на межбанковском валютном рынке Украины, который сформировался за предыдущий рабочий день, с возможным отклонением ±2%».

Этим постановлением вносятся изменения в Положение об установлении официального курса гривни к иностранным валютам и курса банковских металлов.

Также в документе указывается, что эта норма введена в соответствии с Меморандумом об экономической и финансовой политике в рамках соглашения "стенд-бай" между Украиной и Международным валютным фондом.

Как сообщалось, до принятия постановления №264 было предусмотрено, что официальный курс гривни рассчитывается, исходя из установленного на межбанковском валютном рынке Украины, по результатам функционирования Системы подтверждения соглашений.

Нацбанк не указывает номер и дату регистрации постановления №264 в Министерстве юстиции Украины, а также не указывается, с какого числа документ вступает в силу.