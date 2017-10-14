На нужды Вооруженных сил в следующем году будет выделено 84 миллиарда гривен – президент

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что проектом госбюджета на 2018 год на нужды Вооруженных сил предусмотрено выделить 84 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил, выступая перед военнослужащими на территории военного аэродрома “Озерное” в Житомирской области.

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«Если в 2017 году на нужды Вооруженных сил Украины предусмотрено 64,5 млрд грн, то, согласно подписанному мной документу, в проекте бюджета на 2018 год эту сумму планируется увеличить до почти 84 млрд, и мы сохраняем тот процент, чтобы на сектор обороны и безопасности было отделено не менее 5% ВВП», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что проектом госбюджета на 2018 год на безопасность и оборону предусмотрено выделить 165 млрд грн.