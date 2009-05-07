Уставный капитал "Укрэксимбанка" будет увеличен на 1 млрд. грн.

Кабинет министров Украины решил увеличить уставный капитал «Государственного экспортно-импортного банка Украины» ("Укрэксимбанка") на 999 млн. 999 тыс. 861,9 грн. – до 8 млрд. 353 млн. 514 тыс. 536,55 грн.

Об этом говорится в постановлении КМУ (№432 от 6 мая т.г.), обнародованном на Правительственном портале.

Уставный капитал увеличивается путем дополнительного выпуска акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства.

Для обеспечения выполнения постановления Кабмин поручил Министерству финансов провести выпуск облигаций внутреннего госзайма на сумму 1 млрд. грн. сроком обращения 10 лет и доходностью 9,5% годовых.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Активы банка на 1 апреля составляли 51,07 млрд. грн., обязательства - 42,878 млрд. грн., собственный капитал – 8,195 млрд. грн.,

Прибыль банка по итогам первого квартала 2009 года составила 7,643 млн. грн., в 2008 году - 622,017 млн. грн.