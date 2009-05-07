Перед рекапитализацией нужно реструктуризировать долги банков

Перед фактическим началом рекапитализации коммерческих банков Украины необходимо, чтобы их внешние долги были реструктуризированы. Об этом УНИАН заявил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ, комментируя результаты вчерашнего совещания во главе с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО по вопросу рекапитализации банков.

«По ряду банков есть достаточно серьезная проблема с обязательствами, в первую очередь, внешними. Безусловно, пока мы этот вопрос не решим и не разберемся с долгами - не проведем реструктуризацию этих внешних долгов, мы в банк заходить не будем», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он сообщил, что из семи банков, которые планируется рекапитализировать, наибольшие внешние обязательства у банка «Надра» - более 800 млн. долл., достаточно большие внешние заимствования у банка «Финансы и кредит» и значительно меньше у «Укргазбанка», «Укрпромбанка» и «Родовид Банка».

И.УМАНСКИЙ подчеркнул, что практически во всех соглашениях с кредиторами есть пункт, в соответствии с которым при изменении собственника банка кредитор может предъявить требование по возврату всех долгов досрочно.

Таким образом, отметил он, это и является основанием для необходимости реструктуризации этих долгов банками.

«Пока мы не урегулируем этот вопрос через временных администраторов, мы в банки входить не будем», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он также подчеркнул, что банк «Финансы и кредит» уже занимается решением этого вопроса и нанял советников по реструктуризации долгов.

Вместе с этим, И.УМАНСКИЙ отметил, что по реструктуризации долгов банки будут согласовывать свои действия с Министерством финансов.

Он также подчеркнул, что вся эта процедура займет немного времени, и вчера на совещании представители Международного валютного фонда и Всемирного банка с пониманием отнеслись к необходимости решения этого вопроса.

Также И.УМАНСКИЙ сообщил, что в течение недели Национальный банк Украины предоставит Минфину информацию по каждому из банков, необходимую для процедуры рекапитализации.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины и Кабинет министров Украины на совещании 15 апреля определили первые семь банков для рекапитализации: «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и кредит», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», «Имэксбанк», "Киев".

Кабинет министров Украины на заседании 17 апреля принял решение о начале процедуры рекапитализации семи коммерческих банков Украины и определил объемы для вхождения государства в капитал этих банков. Согласно решению, государство претендует на 91,8% акций банка «Надра», 99% акций «Укрпромбанка», «Родовид Банка», банка «Киев», 75% + 1 акция «Укргазбанка» и «Имэксбанка».

Успешный ход процесса рекапитализации банков является основным условием предоставления Украине очередного транша кредита МВФ в размере до 2,8 млрд. долл. (1,9 млрд. SDR, валюта МВФ).

8 мая Совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного транша кредита. Об этом сообщила 6 мая на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.