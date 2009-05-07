"Мегабанк" увеличил уставный капитал на 150 млн. грн. – до 350 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

«28 апреля 2009 г. Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выдала ОАО "Мегабанк" Свидетельство о регистрации выпуска акций на общую сумму 350 млн. грн.», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 19 марта т.г. акционеры «Мегабанка» приняли решение увеличить уставный капитал путем выпуска 150 млн. простых именных акций номинальной стоимостью одной акции - 1 гривня. Общим собранием акционеров банка 2 апреля 2009 года были утверждены результаты закрытого (частного) размещения акций, которое проходило в два этапа – с 25 по 27 марта и с 30 по 31 марта 2009 года.

Справка УНИАН. ОАО «Мегабанк» основано в 1990 году в Харькове.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составляли 3 млрд. 28 млн. 640 тыс. грн., обязательства –2 млрд. 694 млн. 905 тыс. грн., собственный капитал – 333 млн. 735 тыс. грн.

Уставный капитал банка на 28 апреля 2009 года составлял 350 млн. грн.

Чистая прибыль банка по итогам января-марта 2009 года составила 699 тыс. грн., по итогам 2008 года - 21,9 млн. грн.

По данным «Мегабанка», на 1 апреля 2009 г. его акциями владели: Виктор СУББОТИН, прямое участие – 5,1831%, опосредованное – 65,8445%; ЗАО «М-Инвест», прямое участие – 49,9%; Елена СУББОТИНА, прямое участие – 0,0001%, опосредованное – 65,0537%.