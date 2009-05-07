Незарегистрированные оценщики не смогут проводить оценку земли

Оценщики, не зарегистрированные в Государственном реестре оценщиков, не смогут проводить экспертную денежную оценку земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил начальник Управления рынка и оценки земель Госкомзема Станислав ГОРБАТОВИЧ.

По его словам, оценщик, который не зарегистрирован в реестре и не имеет выдержки из него, не сможет заниматься оценкой земли, пока не сдаст экзамена.

По данным Госкомзема, на 1 мая т.г. в Государственном реестре оценщиков по экспертной денежной оценке земельных участков зарегистрировано 989 человек.

В реестр вносятся только те оценщики, которые сдали квалификационный экзамен и получили квалификационное свидетельство оценщика по экспертной денежной оценке земельных участков.

В то же время с 2005 года в результате квалификационных экзаменов 1657 человек сдало их, 571 человек не сдал.

С. ГОРБАТОВИЧ пояснил, что большинство оценщиков, которые не сдали экзамен, – это оценщики, которые раньше получили разные квалификационные документы, дающие им право проводить экспертную денежную оценку земли. Теперь без квалификационного свидетельства они не смогут проводить такие работы.

По данным Госкомзема, общественный контроль над организацией оценочной деятельности осуществляют две саморегулирующиеся организации - всеукраинские общественные организации Лига оценщиков земель и Союз оценщиков земель. Их представители включены в Наблюдательный совет и Экзаменационную комиссию, которые контролируют и регулируют процесс подготовки оценщиков.