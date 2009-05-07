Объем Фонда гарантирования вкладов вырос до 4,6 млрд. грн.

Объем Фонда гарантирования вкладов физических лиц в апреле текущего года увеличился на 39% и на 1 мая составил 4,553 млрд. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе фонда, переданном агентству УНИАН.

По состоянию на 1 мая т.г., в Реестр Фонда входят 178 участников и 6 временных участников.

На сегодня Фонд осуществляет выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам следующих ликвидируемых финучреждений: Европейского банка развития и сбережений, "Киевского универсального банка", "Интерконтинентбанка".

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.