ЕК одобрила планы Германии национализировать Commerzbank

Еврокомиссия одобрила планы Германии по национализации Commerzbank, второго по величине банка страны, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. В рамках выкупа акций государством Commerzbank получит дополнительные средства в размере 10 миллиардов евро. Согласно требованиям Еврокомиссии, правительство Германии будет обязано заниматься поддержанием финансовой стабильности банка, но при этом не создавать ему преимущественных условий на рынке.

Кроме того, согласно условиям, выдвинутым европейским регулятором, Commerzbank должен будет продать часть своих подразделений. В частности, речь идет о продаже ипотечного агентства Eurohypo, одного из крупнейших в Европе. Commerzbank также должен будет избавиться от инвестиционного подразделения. После завершения всех структурных изменений немецкий банк будет заниматься только классическим банковским бизнесом: оказанием финансовых услуг частным и корпоративным клиентам.

На этом список требований не заканчивается. Commerzbank будет запрещено в течение последующих после национализации трех лет покупать или сливаться с другими финансовыми организациями, конкурирующими с ним на финансовом рынке. Банку также будет запрещено привлекать вклады клиентов на более выгодных, чем у конкурентов, условиях.

Напомним, решение о национализации Commerzbank правительство Германии приняло 8 января 2009 года. Об этом стало известно сразу после того, как власти выкупили 25% + 1 акция банка за 8 миллиардов евро. С середины прошлого года финансовое положение банка сильно ухудшилось, что стало следствием глобального кризиса. Кроме того, в 2008 году Commerzbank начал сделку по поглощению Dresdner Bank за 4,7 миллиарда евро, однако пока не смог ее завершить из-за отсутствия свободных средств.

Справка УНИАН. Commerzbank - второй по величине активов банк в Германии. Активы составляют около 400 млрд. евро. Одним из центральных направлений банка является осуществление финансовых услуг в регионах Центральной и Восточной Европы. В частности, на долю Commerzbank приходится 26% всех внешнеторговых операций между Германией и Украиной.

В начале марта 2008 года Commerzbank приобрел 60% + 1 акция украинского АКБ «Форум» за 435 млн. евро. Commerzbank также имеет опцион на приобретение дополнительного пакета в размере до 25% акций банка «Форум» в течение последующих 36 месяцев.

Commerzbank также принадлежит около 70% акций польского BRE Bank и доли в российском «Промсвязьбанке».