Украина может получить очередной транш МВФ до конца года - Данилюк

Министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что Киев может получить очередной кредитный транш Международного валютного фонда до конца текущего года.

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"Мы ожидаем транш до конца года", - сказал Данилюк 15 октября во время брифинга в Вашингтоне по итогам переговоров с руководством МВФ, состоявшихся накануне, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, это будет зависеть от договоренностей по цене на газ для населения. Во время переговоров, отметил глава Минфина, был достигнут определенный прогресс в этом отношении, но конкретных договоренностей еще нет.

"Мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы, переговоры продолжаются", - отметил Данилюк.

В МВФ пока не комментируют результатов этих переговоров.

Ранее сообщалось, что Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены на газ для населения, оставит тарифы без изменений до июля 2018 года.