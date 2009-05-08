Союз немецких банков против стресс-тестов

Президент Союза немецких банков Андреас Шмитц выступает против проведения так называемых "официальных стресс-тестов" для европейских банков, сообщает РИА Новости cо ссылкой на немецкую деловую газету Handelsblatt.

"В Европе нет необходимости в проведении стресс-тестов, как это делается сейчас в США", - заявил в интервью газете известный немецкий финансист.

По его словам, наблюдательные инстанции и сами банки постоянно занимаются перепроверкой своего положения, поэтому гораздо уместнее было бы создание единого европейского банковского наблюдательного органа.

"Его следовало бы ввести как можно быстрее, чтобы он наблюдал за всеми трансгранично действующими банками", - отметил Шмитц.

Газета сообщила, что вечером в четверг были получены официальные результаты американского стресс-теста для 19 банков и, по сведениям министра финансов США Тимоти Гейтнер, хотя ни одному из этих банков финансовый крах не грозит, некоторые из них все же нуждаются в новом капитале. Так, например, в случае кризиса одному только Bank of Ameriсa будет не хватать 34 миллиардов долларов.

Шмитц настаивает на том, чтобы последовательно очищать банковские балансы от "неблагополучных активов". По его мнению, это необходимо для быстрого восстановления дееспособности в финансовой сфере.

Федеральное правительство, отмечает газета, сейчас как раз занимается разработкой концепции очищения банковских балансов от так называемых "плохих активов". Оно намерено обсудить возможную модель этих действий на заседании кабинета министров 13 мая.

Глава Союза немецких банков настаивает, чтобы и парламент активно подключился к обсуждению данного вопроса и принял необходимые решения еще до летних парламентских каникул.