Евро понижается к доллару и иене

Курс единой европейской валюты в пятницу 8 мая понижается по отношению к американскому доллару и к японской иене, сообщает k2kapital..

Инвесторы опасаются, что европейский Центробанк может пойти на дальнейшее снижение ключевой процентной ставки. Накануне ЕЦБ полностью оправдал ожидания большинства аналитиков и понизил учетную ставку с 1,25% до 1%. До этого ставка понижалась в конце прошлого месяца - с 1,5% до 1,25%.

На этом фоне курс евро по отношению к американскому доллару сегодня держится вблизи 1,3367 долл. за евро, тогда как еще вчера вечером на торгах в Нью-Йорке за один евро предлагали 1,3390 долл. К иене курса евро снизился со 132,71 иены/евро до 132,37 иены/евро. Иена укрепилась также по отношению к американскому доллару – с 99,12 иены/долл. до 99,02 иены/долл..