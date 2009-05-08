Ситуация в банковском секторе США оказалась лучше ожидавшейся

Правительство Японии считает, что ситуация в банковском секторе США оказалась лучше, чем ожидалось, что дает надежды на более быстрые темпы выхода из глобального кризиса. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр финансов Японии Каору Иосано, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

"Ситуация в американской финансовой системе в целом оказалась лучше, чем мы ожидали,- сказал он. - Это успокаивает". К.Иосано указал в связи с этим на опубликованные в четверг в США результаты изучения состояния ведущих коммерческих банков. Они показали, что 10 из 19 банков нуждаются в дополнительной помощи на сумму 74,6 млрд долл - намного меньше, чем предполагалось ранее.

Министр финансов Японии выразил также удовлетворение в связи с последним ростом цен на акции на Токийской фондовой бирже - второй в мире по объему операций после Нью-Йоркской. Ключевой для Японии индекс Nikkei, фиксирующий котировки 225 ведущих компаний страны, растет уже четвертый рабочий день подряд. В четверг он подскочил на 4,6 проц.