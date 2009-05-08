AIG значительно сократила убытки

Крупнейшая в мире страховая компания American International Group (AIG) добилась сокращения чистых убытков в январе-марте 2009 года на 44% - до 4,4 млрд. долл., сообщает k2kapital.

Это самые маленькие убытки AIG за последние шесть кварталов. Убытки компании в пересчете на акцию тоже уменьшились – с 3,09 долл. до 1,98 долл.

Напомним, что в последнем квартале прошлого года убытки AIG достигли рекордной цифры в корпоративной истории отметки в 61,7 млрд. долл.

По итогам января-марта акционерный капитал AIG упал в квартальном исчислении на 13% до 45,8 млрд. долл.