В США 10 банкам нужно привлечь 75 млрд. долл.

Десять крупнейших американских банков должны привлечь 74,6 млрд. долл., чтобы увеличить свои резервы на случай ухудшения экономической ситуации, сообщает k2kapital со ссылкой на Times.

Розничный банк Wells Fargo немедленно выставил на продажу акции на сумму 6 млрд. долл., что поможет ему покрыть нехватку в 13,7 млрд. долл. Банк Morgan Stanley заявил, что продаст акции на сумму 2 млрд. долл. и эмитирует около 3 млрд. долл. долга, обладающего преимуществом в погашении, поскольку ему нужно увеличить резервы на 1,8 млрд. долл.

Как и ожидалось, Bank of America должен привлечь 33,9 млрд. долл., Citigroup - 5,5 млрд. долл., а GMAC - 11,5 млрд. долл.

Банки JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, State Street, American Express и Capital One удовлетворили требования регуляторов к капиталу и не нуждаются в увеличении резервов.

Bank of America заявил, что работает над планом по привлечению требуемого капитала и представит его в правительство к 9 июня. Привлечение средств будет завершено к 9 ноября.