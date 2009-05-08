Банк Дании снизил ставку на 0,35%
09:14, 08 мая 2009Финансы
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До 1,65%
Центральный банк Дании принял сегодня решение снизить учетную банковскую ставку на 0,35% до уровня 1,65%.
Датское эмиссионное учреждение решило снизить учетную ставку на 0,10% больше, чем ЕЦБ «исходя из закупки валюты на рынке», уточняется в сообщении банка.
Дания не входит в зону евро, с которой, однако, связана монетарным соглашением, позволяющим курсу датской кроны колебаться вокруг евро в пределах 2,25%, и практически следует решениям ЕЦБ, сообщает Газета.Ру.
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