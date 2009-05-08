Пять рисков экономики

Биржевое ралли последнего времени вселяет оптимизм, и есть признаки, что американская экономика действительно стабилизируется. Однако существуют реальные риски для экономического выздоровления, которые инвесторы склонны игнорировать. Об этом сообщает k2kapital со ссылкой на портал "CNNMoney.com".

Первым таким риском является то, что американская банковская система еще не здорова. Банковские акции 2 последних месяца растут. Стресс-тесты показали, что нескольким крупным банкам не надо привлекать дополнительный капитал. А тем, кому предписано это сделать, придется привлекать гораздо меньший капитал, чем опасались инвесторы. Однако это не означает, что банковская система полностью восстановилась, хотя худшее, видимо, позади. Банки не демонстрируют большой уверенности в себе, и по этой причине кредитный кризис продолжается.

"Есть ощущение, что банки уже не падают в бездонную пропасть, - сказал директор Института экономической конкурентоспособности Шон Снейт. - Однако преждевременно говорить, что банки твердо встали на ноги. Пока банки снова не начнут кредитовать, нельзя говорить, что больной выздоровел".

Вторым риском, который инвестор может оставить без внимания, называют занятость. Даже если ралли на бирже продолжится, и цены на жилье стабилизируются, многие потребители будут следить за рынком занятости как за главным барометром здоровья экономики. Трудно представить себе, что потребители будут поддерживать экономику, увеличивая расходы, если компании по-прежнему сокращают тысячи рабочих мест ежемесячно. Рынок труда это, конечно, индикатор с отставанием, поэтому уровень безработицы начнет снижаться лишь спустя значительное время после того, как кончится рецессия.

Еще одним риском для инвестора являются бензиновые проблемы. Цены на нефть приближаются к $60 за баррель, и бензин в США сегодня стоит в среднем $2,14 за галлон. Чем шире будет ралли, связанно с признаками выздоровления экономики, тем больше вероятность роста цен на нефть и газ, так как товарные инвесторы начнут ставить на рост спроса. А поскольку лето не за горами, свою роль может сыграть и сезонный скачок цен на бензин. Потребители действительно демонстрируют некоторую уверенность, благодаря надеждам на то, что рынок жилья близок к дну. Однако если инвесторы опередят сами себя и цены на бензин взлетят, возможны проблемы.

Впереди торговые войны? Историки и экономисты частично возлагают вину за Великую Депрессию на протекционистскую торговую политику Президента США Герберта Гувера. История вряд ли повторится, но есть опасения, что вероятность торговых войн возрастает, поскольку в законе о стимулировании экономики, принятом американским Конгрессом в этом году, есть положения из разряда "покупай американское".

"Одним из моих опасений является протекционизм, - заявил инвестиционный директор Charles Schwab Investment Management Джефф Мортимер. - Некоторые страны могут замкнуться в себе в ответ на нынешний кризис". Учитывая то, что в глобальной экономике сегодня значительно больше взаимосвязей, чем 80 лет назад, торговые барьеры могут оказаться катастрофой.

Слишком далеко, слишком быстро. Самым большим риском является то, что инвесторы вполне могут опередить события. Есть ощущение, что инвесторы настроились на быстрый разворот и стремительное восстановление рынков. В действительности экономика, скорее всего, некоторое время будет совершать подскоки вблизи дна. Эксперты отмечают, что инвесторов может ожидать разочарование из-за их чрезмерного оптимизма, так как ситуация будет улучшаться не такими темпами, как им хотелось бы.