Банк Англии не менял ставку

Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5 процента годовых, как и ожидали аналитики, сообщает Рейтер..

Текущий уровень процентной ставки британского ЦБ является самым низким за всю историю.

Британский Центробанк также сообщил, что увеличил объем программы выкупа активов, составлявший 75 миллиардов фунтов, на 50 миллиардов фунтов. Банк Англии ожидает, что для завершения схемы выкупа активов ему потребуется еще три месяца.

В марте британский ЦБ объявил о программе выкупа банковских активов, среди которых гособлигации со средним и длительным сроком погашения. К началу мая на выкуп гособлигаций было потрачено порядка 44,5 млрд. фунтов, сообщает РосФинКом.

В сообщении Банка Англии говорится, что как британские, так и зарубежные индикаторы демонстрируют обнадеживающую динамику, а темпы экономического спада начинают замедляться.

Центробанк прогнозирует в этом году падение индекса потребительских цен ниже целевого ориентира в 2,0 процента в годовом исчислении благодаря ценам на продукты питания, а также неиспользуемым мощностям.

Банк Англии ожидает, что экономические стимулы в виде денежно-кредитной и бюджетной политики, а также снижение курса фунта помогут восстановлению экономики страны.

По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, британский ВВП сократится на 4,1% в 2009 г. Снижение экономики в 2010 г. составит 0,4%.

Напомним, что с октября 2008 г. британский Центробанк понижал ставку шесть раз, снизив ее в общей сложности на 4,5 процентного пункта. Последний шаг был сделан 5 марта. Тогда ставку снизили на 0,5 процентного пункта с 1% до 0,5%.