Юань становится международной валютой

Власти КНР объявили об официальном разрешении использования китайской валюты в качестве международного платежного средства. Этот шаг стал продолжением политики Пекина по усилению своего влияния в азиатско-тихоокеанском регионе, сообщает Business FM.

Представитель частного, хотя и крупнейшего, Industrial and Commercial Bank of China, сделал заявление от имени китайских монетарных властей. Он сказал, что Пекин разрешает самим китайским предприятиям самостоятельно вести международную торговлю за юани. Первым местом подобной деятельности стал Гонконг. Уже к концу текущего года КНР планирует проводить в национальной валюте более 50% торговых операций с ним. А ведь Гонконг - это реэкспортные ворота материкового Китая. Более 90% продаваемых ему китайских товаров экспортируется в другие страны.

Напомним, на днях президент Азиатского банка развития (АБР) Харухико Куроде (Япония) заявил, что китайская экономика уже достигла дна и начала восстанавливаться. Он добавил, что экономика Республики Корея уже демонстрирует признаки восстановления, промышленное производство Японии, возможно, совершило «отскок от дна». В общем, экономика всего азиатского региона имеет шанс начать возрождение до конца будущего года.

По апрельским оценкам Международного валютного фонда, в 2009 году Китай покажет рост экономики на уровне 6,5 %, а в 2010 году – 7,5%. За те же годы в США ожидается минус 2,9% и ноль, в России – минус 6% и рост в полпроцента. Мир в целом, по оценкам того же МВФ, упадет в 2009 году на 1,3%, и вырастет на 1,9% в 2010-м, сообщает РИА Новости.

Отметим еще одну деталь в выступлении Харухико Куроды: он заявил также, что Азия в настоящее время переживает самый трудный период со времен азиатского финансового кризиса в 90-е годы прошлого столетия. Вместе с тем он выразил уверенность в способности азиатской экономики к очень быстрому восстановлению, а также в ее большей устойчивости по сравнению с предыдущим кризисом.

Это важно потому, что страной, которая помогла Азии свернуть шею прежнему, 1997-1999 годов, кризису, был тот же самый Китай: удержал стабильной свою валюту, дал денег нуждающимся, затем резко увеличил свою торговлю с соседями. Именно с тех пор стало ясно, что в Азии Китай – страна номер один, поскольку даже экономическое выживание Японии теперь зависит прежде всего от Китая.

"Политика малых шагов" доказала свою эффективность. Фактически китайская валюта уже в течение многих лет используется как расчетная единица и средство накопления во многих азиатских странах. В магазинах Гонконга, Сингапура, Куала-Лумпура и крупнейших городах других стран ЮВА давно уже можно расплачиваться юанями. Их принимают охотнее американских долларов. В ряде государств можно также иметь депозитные и расчетные счета в валюте КНР. Только в Гонконге депозиты в китайской валюте в текущем году должны превысить 100 млрд. Однако до настоящего момента Пекин не объявлял официально о начале свободного использования своей валюты в международных расчетах.

Как отмечает «Вашингтон пост», за 138 миллионов кредитных долларов Китай оказался первым финансовым партнером Ямайки, оттеснив на второй план традиционных друзей этого острова – англичан и американцев. Но больше всего получили (в виде кредитов, и не только) те страны, которые обеспечивают Китаю поставки подешевевшей нефти или в целом важны для Пекина. Это Россия (25 миллиардов), Казахстан и Бразилия (по 10 миллиардов) и Венесуэла (4 миллиарда).

Отдельно «Вашингтон пост» отмечает своповые валютные операции (обмен финансовыми активами между странами – торговыми партнерами, чтобы не допустить внезапных и резких колебаний их курсов и не разрушить этим торговлю). Такие свопы Китай произвел с собственной особой территорией, Гонконгом (на 28 миллиардов долларов), но также с Южной Кореей – на 25 миллиардов (то-то же эту страну АБР назвал в числе тех, кто вслед за Китаем быстро выходит из кризиса). И еще с Индонезией (14 миллиардов), Малайзией (11), Аргентиной (10), Россией и Белоруссией (по 2,9 миллиарда).

Показательна история с недавним лондонским заседанием «большой двадцатки», перед которой активно дебатировалась идея «дисциплинарных мер против доллара», лишения США права быть хозяином главной мировой резервной валюты. Вроде бы, зачинщиком тут был Китай. Однако по дипломатическим каналам китайская сторона дала понять многим друзьям, что это она – не всерьез. Сухим остатком всей операции станет предстоящее увеличение вклада (и числа голосов) Китая в МВФ. Там же может пройти китайская идея использования расчетной единицы МВФ - специальных прав заимствования – в качестве аналога мировой резервной валюты не вместо, а наравне с долларом. А будет ли юань среди мировых резервных валют? Будет, но естественным путем. Те самые своповые валютные сделки, что перечислены выше – они ведь означают, что у перечисленных стран теперь лежат резервные юани в указанных объемах.