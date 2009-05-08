Минфин до 12 мая должен создать рабочую группу по бюджету-2010

Киев. 8 мая. УНИАН. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству финансов до 12 мая сформировать рабочую группу по подготовке проекта государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение она сделала сегодня во время селекторного совещания с представителями областных государственных администраций по вопросам выполнения бюджета в январе-апреле 2009 года.

«Мы должны обеспечить качественную подготовку проекта бюджета на 2010 год», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр предложила включить в состав рабочей группы руководителей областных финансовых управлений, областных госадминистраций, представителей Ассоциации городов Украины и общин, представителей областных советов и малых городов.

«Я хочу, чтобы, наконец, Министерство финансов начало формировать проект бюджета на 2010 год вместе с местными властями, вместе с представителями, которые будут отвечать за местные бюджеты», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что сразу же после формирования рабочей группы по подготовке предложений для включения в проект госбюджета на 2010 год намерена провести с встречу с ее участниками.

«Это будет одна из первых встреч для того, чтобы услышать ваши предложения, ваши замечания, и учесть их при подготовке бюджета на 2010 год», - добавила глава правительства.