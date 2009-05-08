Госфинуслуг аннулировала лицензии двух СК

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) аннулировала лицензии на осуществление страховой деятельности ОДО «Страховая компания «Магистраль Групп» (г.Киев) и ЗАО «Страховая компания «Профессиональная защита» (г.Киев).

Информация об этом обнародована на официальном сайте Госфинуслуг.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании комиссии 7 мая т.г.

Также комиссией было принято решение о временной приостановке действия лицензии на осуществление деятельности по администрированию негосударственных пенсионных фондов ООО «Профессиональный Администратор Пенсионных фондов «Центр пенсионного обеспечения» (г. Киев).

Кроме того, Госфинуслуг выдала председателю правления СК «Брокбизнес» Вадиму ЗАГРЕБНОМУ сертификат на право осуществления временной администрации страховых компаний.