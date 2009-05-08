Минфин планирует бюджет-2010 с дефицитом не более 3% ВВП

Министерство финансов Украины планирует подготовить проект государственного бюджета Украины на 2010 год с дефицитом не более 3% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время «горячей линии» с представителями региональных органов власти, проводимой премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, заявил заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ.

«В условиях экономических сложностей нужно будет утверждать дефицитный бюджет… В условиях кризиса нет других стандартов в экономических моделях, где бюджеты могут быть сведены или с нулевым дефицитом, или с профицитом. Поэтому мы предлагаем на следующий год дефицитный бюджет, и этот дефицит будет касаться исключительно вопросов, связанных с бюджетом развития», - сказал А.МЯРКОВСКИЙ.

Он отметил, что в 2010 году доходная часть бюджета будет формироваться также за счет средств приватизации.