Межбанк: котировки по доллару продолжили падение

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 7,9730/8,0160 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2440/60, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6645/10,7275.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3409/1,3411 (четверг - 1,3265/1,3267).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,7500.