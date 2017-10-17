Поступления в местные бюджеты выросли почти на треть - премьер

Поступления в местные бюджеты за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 31,1 миллиарда гривень, или на 30%.

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Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

"За 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления в местные бюджеты выросли на 31,1 миллиарда гривень, или на +30%. А собственные доходы местных бюджетов 366-ти объединенных территориальных громад выросли на 82,7% и составили 6,3 миллиарда гривень", - написал он.

Премьер также отметил, что децентрализация остается для всей правительственной команды и лично для него одним из приоритетных направлений деятельности.

Как сообщал УНИАН, поступления в сводный бюджет Украины в январе-сентябре 2017 года составили 605,8 миллиарда гривень, что на 135,6 миллиарда гривень, или на 28,8%, выше показателя за аналогичный период 2016 года.