Криптовалюта в Украине не запрещена законом - Данилюк

Статус криптовалюты в Украине не определен законодательством, но это не значит, что криптовалюта запрещена, считает министр финансов Александр Данилюк. Об этом министр написал на своей странице в соцсети Facebook, подводя итоги работы украинской делегации на ежегодных встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, США.

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По его словам, вопрос финансовых технологий стал одним из ключевых на встречах в Вашингтоне как вызов для традиционных рынков и регуляторов.

"Есть много открытых вопросов, и в Украине статус криптовалюты не определен законом, но это не значит, что криптовалюта запрещена. Украина должна следить за мировыми трендами и не терять шанс для использования новых технологий и инноваций в финансовом секторе", - отметил Данилюк.

Министр напомнил, что правительство вместе с Национальным банком и другими регуляторами финансового рынка с привлечением экспертов работает над тем, чтобы исследовать природу криптовалюты и сформировать позицию по соответствующему регулированию в Украине.

Ранее в Национальном банке Украины заявляли, что Bitcoin (криптовалюта) не попадает под определение валюты, но при этом майнинг (изготовление криптовалют) не является нарушением законодательства.

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В то же время, Нацбанк предупредил о рисках использования криптовалюты, поскольку ее статус не определен законодательно, и регуляторы не несут ответственности за возможные риски и потери, связанные с использованием виртуальных валют в расчетных операциях.

Виртуальная валюта Bitcoin является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Bitcoin могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра, и ее выпуск может быть проведен случайным образом любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержки работы системы.

На сегодняшний день в мире существует более 1100 криптовалют, общая капитализация этого рынка - 133 миллиардов долларов

Как сообщал УНИАН, украинская делегация отбыла в Вашингтон (США) для участия в ежегодных собраниях Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. В составе делегации под руководством министра финансов Александра Данилюка его заместитель Юрий Буца, первый замминистра экономики Максим Нефедов, а также исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий и замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.