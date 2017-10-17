МВФ уверен в успехе переговоров с Украиной по очередному траншу - НБУ

Международный валютный фонд выразил уверенность в достижении прогресса в переговорах о получении Украиной очередного транша в рамках финансирования по программе расширенного финансирования EFF уже в ближайшие дни.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на заявление главы Европейского департамента МВФ Пола Томсена в ходе брифинга на ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, США.

По информации НБУ, также представитель Фонда положительно оценил успехи Национального банка в поддержке макрофинансовой стабильности в стране.

В свою очередь, исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в ходе мероприятий в Вашингтоне заявил, что в Украине невозможен устойчивый и высокий экономический рост без преобразований в рамках программы сотрудничества с МВФ.

"Сотрудничество с МВФ и выполнение программы реформ является залогом макроэкономической и финансовой стабильности в средне- и долгосрочной перспективе. И, что даже более важно для будущего страны, программа с МВФ - это путь реформ, без которых невозможен устойчивый и высокий экономический рост. Поэтому это в интересах Украины и в дальнейшем идти по программе с МВФ", - цитирует пресс-служба слова Смолия.

По информации НБУ, представители регулятора в составе украинской делегации приняли участие в работе заседания региональной группы стран-членов МВФ и Всемирного банка, в которую входит Украина, и провели ряд других рабочих совещаний.

В частности, в ходе встречи с руководителем Центрального банка Швеции Стефаном Ингвесом стороны договорились продолжать масштабную программу сотрудничества между главными банками стран.

В ходе встречи со специальным представителем президента США по вопросам глобальной экономики и торговли Мэтью Харсагером он заверил, что США будут и впредь оказывать нашей стране поддержку на пути реформ.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация находилась в Вашингтоне (США) с 10 по 16 октября, принимая участие в ежегодных собраниях Международного валютного фонда и Всемирного банка. В составе делегации под руководством министра финансов Александра Данилюка были его заместитель Юрий Буца, первый замминистра экономики Максим Нефедов, а также исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий и замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.