Данилюк подвел итоги переговоров с МВФ и Всемирным банком

Украина и Бельгия договорились ускорить процесс устранения двойного налогообложения между двумя государствами.

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Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook министр финансов Александр Данилюк, подводя итоги работы украинской делегации на ежегодных встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, США.

Данилюк отметил, что уклонение от уплаты налогов и необходимость эффективной фискальной политики были определены глобальными проблемами, которые обговаривались на встречах в Вашингтоне.

"Есть общее понимание, что необходимо активнее бороться с коррупцией и уклонения от уплаты налогов. Это важно для стабильных поступлений в бюджет и возможности государства обеспечивать социальные стандарты и предоставлять гражданам качественные услуги. В контексте Украины чрезвычайно важна комплексная реформа Государственной фискальной службы, которую мы сейчас внедряем, и комплексный пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами", - написал министр.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Министерство финансов Украины заявило о намерено в ближайшее время провести переговоры о пересмотре конвенций о двойном налогообложении с Голландией, Великобританией, Бельгией, Швейцарией и Австрией.