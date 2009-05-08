Тимошенко поручила таможне усилить контроль импорта

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Государственной таможенной службе усилить контроль за таможенным оформлением импортируемой продукции

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение она сделала сегодня во время селекторного совещания с представителями облгосадминистраций по вопросам выполнения бюджета в январе-апреле 2009 года.

«Я хотела бы обратить внимание таможенной службы на то, что главный резерв уплаты налогов по таможенным платежам, в том числе и налоги, которые оплачиваются на границе - на добавленную стоимость и таможенные пошлины не оплачиваются, как правило, на товары, которые пересекают границу в контейнерах – это продукция легкой промышленности, бытовая техника, которые сегодня, по сути, беспошлинно пересекают границу», - сказала Ю.,ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр в связи с этим высказала благодарность Государственной таможенной службе за проведение специальной операции на Одесской таможне по выявлению контрабандного товара, который без надлежащего растаможивания в контейнерах пересекал границу.

«Таможенная служба выявила злоупотребление, когда итальянская одежда и обувь элитных марок шли как домашние тапочки, халаты и абсолютно никак не оценивались, как это было бы необходимо», - уточнила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает необходимым усилить контроль за таможенным оформлением товаров не только на Одесской таможне, но и еще на трех таможенных пунктах пропуска в Закарпатской области.