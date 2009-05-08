«Альфа-Банк» погасил еврооблигации на 100 млн. долл.

ЗАО «Альфа-Банк» (г. Киев) осуществил погашение еврооблигаций в сумме 100 млн. долл. США. Об этом сообщается на сайте банка.

Банк отмечает, что погашение проведено до наступления предельного срока оплаты, который, согласно условиям выпуска, наступает 11 мая 2009 года.

В банке напомнили, что еврооблигации были выпущены в апреле 2008 года с купоном 9,75% в рамках программы на 2 млрд. долл. компанией Ukraine Issuance Plc, зарегистрированной в Великобритании. Целью данного выпуска было финансирование текущей деятельности "Альфа-Банка".

Справка УНИАН. ЗАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

Активы банка на 1 апреля 2009 г. составляли 30,387 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 28,075 млрд. грн., обязательства – 27,217 млрд. грн., собственный капитал - 3,171 млрд. грн., уставный капитал – 2,977 млрд. грн.

ЗАО "Альфа-Банк" в первом квартале т.г. получило убыток в 161,443 млн. грн. против 19,050 млн. грн. чистой прибыли в первом квартале 2008 года.

99,99% акций ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».