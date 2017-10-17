Украинцы с начала года заплатили более 11 миллиардов единого налога

Физические лица - предприниматели в январе сентябре увеличили уплату единого налога на 51,1%, или на 3,8 миллиарда гривень, до 11,1 миллиарда гривень. Об этом сообщается на странице Государственной фискальной службы в сети Facebook.

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Согласно сообщению, динамика роста бюджетных поступлений и количества плательщиков единого налога наблюдается благодаря улучшению уровня администрирования налогов, в частности, упрощению условий ведения бизнеса и оптимизации групп плательщиков упрощенной системы.

"Ежегодно ГФС фиксирует динамику увеличения поступлений от плательщиков единого налога на 2-3 миллиарда гривень. 70% отчислений в основном приходятся на предпринимателей третьей группы. Если в 2014 году объем уплаченного единого налога составлял почти 3,5 миллиарда гривень, в 2015 году - 4,8 миллиарда гривень, то уже в 2016 году предприниматели третьей группы заплатили почти 8,4 миллиарда гривень. Только за 9 месяцев текущего года объем уплаченного ими единого налога составил более 8 миллиардов гривень", - говорится в сообщении.

По информации ГФС, на 1 октября зарегистрировано 1245,2 тысячи физических лиц – предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, что на 137 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 27 декабря 2016 года подписал изменения в законодательство по работе физических лиц-предпринимателей, согласно которым с 1 января 2017 года физлица-предприниматели должны платить единый социальный взнос - 704 гривни в месяц, даже если не имеют прибыли.