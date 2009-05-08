ЕБРР планирует увеличить капитал на 20 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует увеличить свой капитал на 20 миллиардов евро в целях борьбы с мировым экономическим кризисом, пишет сегодня The Financial Times, сообщает «Газета.Ru».

Возможность повышения капитала будет рассмотрена на ежегодном собрании управляющих банка в Лондоне в мае.

Глава ЕБРР Томас Миров заявил в интервью газете, что еще рано говорить об увеличении капитала с полной уверенностью, но он также подчеркнул, что встреча G20 в Лондоне поддержала планы относительно того, чтобы обсудить подобные шаги.