Гривня после выходных укрепилась к доллару и евро

Во вторник, 17 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,47/26,49 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,12/31,14 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4611/0,4614 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,4920 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 362 сделки на сумму 185,14 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,52/26,55 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,44/31,48 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.