Валовые международные резервы НБУ в апреле снизились на 897 млн. долл.

Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в апреле 2009 года уменьшились на 3,5%, или 0,897 млрд. долл., – до 24,495 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за апрель составил 12 млрд. 133 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 0,946 млрд. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам апреля составил 2 млрд. 421,1 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 127,7 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 293,4 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц увеличились на 17,5 млн. долл. и на 30 апреля 2009 года составили 11 млрд. 939,5 млн. долл.

По данным НБУ, в марте 2009 года прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни относительно декабря 2008 года составлял 10,3%, что было обусловлено как превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам - основным торговым партнерам (на 2,8 п.п.), так и усилением номинального эффективного обменного курса гривни (на 7,5%). Последнее объясняется укреплением доллара США на международных рынках в январе и феврале.