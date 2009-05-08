Госдолг Японии снизился на 27 млрд. долл.

Государственный долг Японии несколько снизился, но остается самым крупным среди других промышленно развитых стран, сообщает Газета.Ру.

Как сообщило сегодня японское министерство финансов, объем обязательств правительства в конце марта (окончание 2008-го финансового года) составил 846,50 трлн иен (около 8,5 трлн долл. по текущему валютному курсу).

Это на почти 2,74 трлн иен (27,4 млрд долл.) меньше, чем годом раньше. В пересчете на душу населения госдолг составляет почти 65 тыс. долл.