На межбанке к 12:00 доллар снизился на 4 коп.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9730/8,0160, к 12:00 цены упали до 7,9480/7,9720 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2440/0,2460, к 12:00 сузился спрэд - 0,2441/51.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль снизился и к 12:00 установился на уровне 32,4949 (-0,2026).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3409/1,3411, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6645/10,7275, к 12:00 цены ушли вниз - 10,6540/10,6790.