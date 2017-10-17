Министр финансов допускает дальнейшие изменения пенсионного законодательства

Правительство Украины завершает обсуждение пенсионной реформы с Международным валютным фондом и Всемирным банком, допуская дальнейшие корректировки пенсионного законодательства.

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Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью «Голосу Америки» в ходе визита в составе украинской делегации в Вашингтон, США.

По его словам, в настоящее время правительство окончательно проговаривает финальную редакцию пенсионной реформы со Всемирным банком и Международным валютным фондом.

«Они еще окончательно все проверяют, но я думаю, что у них замечаний никаких не будет. Но даже если нужно будет что-то поправить, даже по нашей собственной инициативе, это будет возможно», - сказал министр.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принятое Верховной Радой 3 октября и вступившее в силу 11 октября законодательство о пенсионной реформе соответствует ключевому посылу Международного валютного фонда и формирует в Украине стабильную пенсионную систему.

Как сообщал УНИАН, закон о повышении пенсий вступил в силу в Украине с 11 октября. Он вводит новые требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1 000 грн уже с октября.

Принятие в Украине пенсионной реформы в рамках целей программы сотрудничества с Международным валютным фондом, включающей сокращение дефицита Пенсионного фонда, критически важно для четвертого пересмотра программы и выделения Украине пятого транша.