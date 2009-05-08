Литвин против секвестра бюджета

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает против секвестра бюджета.

Об этом он сказал в интервью журналистам.

По его словам, «сегодня нельзя идти на секвестр, как это требуют те, кто говорит о срочном принятии изменений в бюджет».

В.ЛИТВИН отметил, что понятно, почему некоторые политические силы требуют безотлагательно внести изменения в бюджет, а, по сути, секвестровать. Речь идет о том, «чтобы снизить шансы своих оппонентов во время президентской кампании».

Он посоветовал политическим силам, которые предлагают срочно внести изменения в бюджет, предложить свой проект таких изменений.

В то же время, В.ЛИТВИН отмечает, что правительство должно внести свои предложения в Верховную Раду в части изменений в бюджет, касающихся дополнительных поступлений, полученных от повышения акцизов, решение о котором было принято парламентом. По его словам, речь идет о 3,5 млрд. грн.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что эти средства предусматривались на здравоохранение. Правительство должно «четко показать, на какие именно статьи и программы» эти средства будут направлены.